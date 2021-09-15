РИАМО - 15 сен. Жительница Солнечногорска Дарья Рябова пойдет на службу в полицию города. Это стало возможным после того, как она спасла школьницу от нападения бездомного мужчины, сообщается на сайте «МВД Медиа».

ЧП произошло 11 сентября в микрорайоне Рекинцо. Свидетелем происшествия оказалась Татьяна Рябова, которая увидела из окна, как мужчина тащит девочку за угол дома. Об этом она сообщила своей родственнице – Дарье, которая бросилась на помощь ребенку.

Женщина выбежала из дома и догнала злоумышленника. В этот момент школьница вырвалась и кинулась к своей спасительнице, а мужчина сбежал.

Полицейские оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался 38-летний бездомный.

Дарья и Татьяна Рябовы получили благодарственные письма, а Дарью пригласили на службу в органы внутренних дел. Она согласилась и сейчас уже оформляет документы в одно из подразделений полиции Солнечногорска.