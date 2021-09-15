РИАМО - 15 сен. В Ступине мужчину 1962 г.р. госпитализировали с ножевым ранением живота после бытовой ссоры, подозреваемая женщина задержана, сообщили РИАМО в пресс-службе областного главка МВД РФ.

Инцидент произошел в дер. Старая Ситня. Во время распития спиртного между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого последняя ударила ножом знакомого.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

В настоящий момент женщина 1970 г.р. задержана. С ней работает следователь.