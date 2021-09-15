РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 сен. Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Республики Дагестан, сбившего женщину-пешехода в Балашихе, сообщается на сайте прокуратуры.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, 10 апреля обвиняемый в состоянии наркотического опьянения за рулем автомобиля Volkswagen двигался по автодороге в Балашихе. По пути следования мужчина нарушил правила дорожного движения, выехал на тротуар и наехал на пешехода. В результате ДТП причинен тяжкий вред здоровью женщины.

Уголовное дело направлено в Балашихинский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.