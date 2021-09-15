РИАМО - 15 сен. В Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) планируется открыть лабораторию молодых оперных режиссеров «Круг внимания», сообщил художественный руководитель оперной труппы МАМТ Александр Титель.

«Мы заводим такую историю как лаборатория молодых режиссеров. Сегодня в российском оперном пространстве ощущается очевидный дефицит молодых режиссеров. Мы хотим собрать молодую режиссуру, создать лабораторию, у которой есть и теоретический аспект. Также там будут выступать замечательные деятели культуры, писатели, философы», - сказал Титель.

Он добавил, что 18 сентября состоится первый разговор, посвященный феномену внимания.

Название также выбрано неслучайно, так как «круг внимания» - это термин из системы Станиславского.