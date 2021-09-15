РИАМО - 15 сен. Московские следователи ходатайствуют об аресте сотрудника компании, проводившего дезинсекцию в магазине «Магнит» на Совхозной улице, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

9 сентября в столице с признаками острой интоксикации госпитализировали женщину, ее мать-пенсионерку и 15-летнюю дочь. В больнице пожилая женщина и ее внучка скончались, мать врачи смогли спасти. СМИ сообщали, что семья перед госпитализацией купила в местном магазине «Магнит» арбуз, который был съеден после ужина.

«Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения фигуранту уголовного дела о смерти женщины и несовершеннолетней девочки в результате отравления на юго-востоке Москвы», — сказала Иванова.

Приоритетной версией следствие считает нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине. Работа следователей продолжается: изучается и анализируется ранее изъятая документация. Специалисты проведут более 40 экспертиз.

Ранее торговая сеть «Магнит» заявила о проведении внеплановой проверки своих подрядчиков по дезинсекции, а также усилит меры санитарного контроля в магазинах после случая с отравлением московской семьи.