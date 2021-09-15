РИАМО - 15 сен. Спортсмены из подмосковного Реутова привезли сразу 7 медалей игр боевых искусств и первенства России по айкидо, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Детско-юношеская сборная Московской области по айкидо вернулась из Краснодарского края, где ребята принимали участие в первенстве России и XIII Всероссийских юношеских играх боевых искусств, которые проходили с 9 по 13 сентября. Традиционно в основной костяк сборной области входят юные айкидоки, тренирующиеся в реутовском клубе «Красная панда», в этот раз они добавили в свою копилку сразу 7 наград.

Глава Реутова Станислав Каторов поздравил юных победителей.

«Поздравляю ребят из клуба «Красная панда», их тренеров и родителей с этой победой. Спорт – дело мужественных и сильных людей. Гордимся вами!» – сказал Каторов.

Всего в первенстве России по айкидо участвовали более 150 спортсменов официальных спортивных сборных команд 14 регионов: Камчатского, Краснодарского и Красноярского краев, Белгородской, Курской, Московской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Орловской, Тульской, Ульяновской областей, а также городов федерального значения – Москвы и Санкт-Петербурга.

Лидерами в своих возрастных категориях стали реутовчане Кирилл Щербаков и Анастасия Козачук. Кроме того, по итогам выступлений в состав молодежной сборной РФ на 2022 год могут быть также отобраны: Карина Щербакова, Наталия Гун, Богдан Маршалков и Дмитрий Никонов.