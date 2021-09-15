РИАМО - 15 сен. Ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки не выявлено в 13 городских округах Московской области, сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

Так, ни одного случая инфицирования за сутки не выявили в Волоколамском округе, Наро-Фоминском округе, Сергиево-Посадском округе, Власихе, Звездном городке, Кашире, Молодежном, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах, Ступине, Фрязине, Черноголовке, а также в Красноармейске (округ Пушкинский), Озерах (округ Коломна), Рошале (округ Шатура).

По 1 случаю заражения за сутки выявили в Бронницах, Ленинском округе, Можайском округе, Лотошине и Электрогорске, по 2 — в Лосино-Петровском, Луховицах и Реутове, по 3 — в Шаховской, Котельниках, Истре, по 4 — в Рузском округе и Серпухове, по 5 — в Талдомском округе, Шатуре, Электростали, Зарайске и Дубне, по 7 — в Лыткарине и Орехово-Зуевском округе, 8 случаев – в Дзержинском, по 9 – в Долгопрудном и Подольске.

10 случаев Covid-19 за сутки выявили в Дмитровском округе, 11 – в Жуковском, 12 – в Домодедове, по 14 – в Краснознаменске, Щелкове и Лобне, по 17 – в Богородском округе, Клину и Павловском Посаде, 18 – в Химках.

По 24 случая выявили в Егорьевске и Мытищах, 27 – в Ивантеевке, 28 – в Коломне, 31 – в Воскресенске, по 33 – в Красногорске и Пушкине, 37 – в Солнечногорске, 40 – в Люберцах, 45 – в Чехове, 46 – в Одинцовском округе, 54 – в Балашихе.

Больше всего случаев заражения Covid-19 за прошедшие сутки выявили в Раменском округе (57) и Королеве (73).

За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 790 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в Московской области выявлено 432 964 случая инфицирования.

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