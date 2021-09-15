РИАМО - 15 сен. Правоохранители предъявили обвинение мужчине 1968 года рождения, которого подозревают в изнасиловании 17-летней девушки, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным ведомства, 11 июня 2010 года мужчина около Енисейской в Москве изнасиловал незнакомую девушку. Затем скрылся с места происшествия.

«Следствием неоднократно проверялись базы данных ДНК-учета, в ходе проверки которых было установлено совпадение изъятых биологических следов у потерпевшей с ДНК-профилем фигуранта, который после совершения указанного преступления был осужден за аналогичное преступление и отбывал наказание в исправительной колонии», - отметила Иванова.

Местонахождение подозреваемого было установлено на территории Московской области. Девушка опознала подозреваемого.