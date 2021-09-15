РИАМО - 15 сен. Новая трасса М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань улучшит транспортную ситуацию для 2,5 млн жителей Московской области. Около 30 тыс. автомобилистов смогут ежедневно экономить время в пути между населенными пунктами Подмосковья и до Москвы, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Благодаря новой федеральной трассе транзитный поток пойдет в обход населенных пунктов и разгрузит Горьковское и Носовихинское шоссе. По территории Подмосковья пройдет 77 км магистрали.

Например, сейчас из микрорайона Железнодорожный Балашихи до Павловского Посада нужно добираться 1,5 часа, а по новой дороге путь займет 40 минут. Количество транзита снизится также на трассе М-7 «Волга». В рамках строительства М-12 появятся крупные развязки в Люберцах, Богородском округе, Орехово-Зуеве.

Подготовка к строительству

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с председателем правления ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко проверил, как идет подготовка к началу строительства трассы в Павловском Посаде.

«Президентский проект позволит разгрузить все восточное направление. В следующем году будут сданы первые участки - порядка 22-24 км, от Орехово-Зуева до ЦКАД. А в 2023-м можно будет «долететь» до МКАД совершенно беспрепятственно. Это очень важные проекты для развития экономики Московской области, и прежде всего - для качества жизни. Сообщение становится скоростным, удобным, комфортным», - сказал Воробьев.

Он отметил, что для Подмосковья проект трассы М-12 является новым витком развития, он дает новые возможности для бизнеса и различных коммуникаций, что особенно актуально в эпоху интернет-торговли. Так, только на этапе строительства магистрали будет создано 80 тыс. рабочих мест для жителей региона.

«Самое главное в этой трассе - расстояние между субъектами становится короче. Здесь предусмотрены и экологические мероприятия - не только, где дома есть, а еще и в лесах, потому что это, в том числе, защита редких зверей. Будут везде стоять экраны», - сказал Петушенко.

Строительство трассы

Общая длина трассы составит 794 км. Работы ведут в рамках исполнения указа президента РФ от 7 мая 2018 года с целью строительства и модернизации автодорог, относящихся к международному транспортному маршруту Европа - Западный Китай.

Проектирование и строительство участка трассы в Подмосковье разделили на 2 пусковых комплекса: от А-108 до границы области в Орехово-Зуеве. Планируется построить 4 транспортные развязки: с Носовихинским шоссе в Богородском округе, с Новолыткаринской хордой в Люберцах, с ЦКАД в Ногинске, с А-108 в Орехово-Зуеве. Кроме того, учтено возведение съездов на Кудиновское шоссе в Старой Купавне в рамках реконструкции региональной дороги. Работы на обоих пусковых комплексах планируют закончить летом 2024 года.

М-12 разгрузит трассу М-7 «Волга», позволит повысить безопасность движения. М-12 свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан, скоростные дороги М-11, ЦКАД, М-3, М-1 и М-4.

Предварительно, М-12 позволит привлечь в первый год до 70 млн т внутреннего грузопотока за счет сокращения в 2 раза времени в пути между центрами экономического роста.

Трасса позволит повысить туристический поток, откроет новые туристические направления. На М-12 будет 16 многофункциональных зон сервиса. Их будут запускать по мере ввода участков трассы в строй.