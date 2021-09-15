РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 сен. Детскую поликлинику на 250 посещений в смену открыли на улице Главной, 4 в микрорайоне Ольгино подмосковной Балашихи, сообщает пресс-центр Мособлдумы.

В торжественном мероприятии принял участие председатель регионального парламента Игорь Брынцалов. По его словам, эта поликлиника – один из самых долгожданных соцобъектов среди жителей микрорайона.

«Балашиха постоянно растет и развивается. Соответственно, увеличивается потребность в новых медицинских объектах. Особенно для детей. Просторная, современная поликлиника, рассчитанная на 250 посещений в смену – хорошее подспорье, чтобы равномерно распределить прикрепленных к другим больницам детей», – сказал Брынцалов.

Кроме участковых педиатров, здесь работают узкопрофильные кабинеты, в частности, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты УЗИ и неотложной помощи. При входе в поликлинику установлен фильтр-бокс для предупреждения инфекционных заболеваний, что сегодня особенно актуально.

«Сегодня сюда пришли первые пациенты. Приемы ведутся по всем стандартам. Уже оцифрованы необходимые документы, в частности, для заполнения заявлений на получение лекарств. И, конечно, у всех пациентов будут электронные медкарты», – подчеркнул Брынцалов.

Он отметил, что к детскому направлению в сфере здравоохранения в регионе пристальное внимание. Так, в Подмосковье реализуется проект «Добрая комната»: открыто 59 игровых в 44 муниципалитетах и в планах распространить практику на все поликлинические отделения области.

В регионе построены 10 современных центров материнства и детства, работают 2 уникальных высокотехнологичных центра для диагностики и лечения онкологии, один из которых – в Балашихе. Продолжительность жизни в области выросла почти на 3 года и сейчас находится на уровне 73 лет.

За последние 5 лет в системе здравоохранения Московской области произошел существенный прорыв: построено 180 новых, проведен капитальный ремонт 890 старых объектов. Также приобретено более 1,3 тыс. единиц нового современного оборудования.

«Одна из приоритетных задач на 2021-2025 годы – ремонт всех детских и взрослых поликлиник, внедрение единого стандарта по благоустройству. Также запланировано строительство еще 22 новых медучреждений первичного звена», – заключил Брынцалов.