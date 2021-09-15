РИАМО - 15 сен. Обвиняемого в халатности судмедэксперта Александра Пенцакова, который выдал заключение о причинах смерти замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, оставили под арестом до 21 сентября, сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.

Изменить меру пресечения Пенцакова просили его адвокаты.

Леонид Ошарин пропал 25 марта 2020 года. Позже его нашли мертвым в Крыму. Экспертизу тела проводил Пенцаков. В его заключении отсутствовала информация о ряде повреждений. По данным СМИ, специалист допустил ряд неточностей, в результате чего стало невозможным установить истинную причину гибели чиновника.

В отношении судмедэксперта возбудили уголовное дело о служебном подлоге и халатности по ч. 2 ст. 292 и ч. 1 ст. 293 УК РФ.

Ошарин ранее руководил Московским академическим театром имени В. Маяковского, театром Et Cetera под руководством А. Калягина, продюсерским курсом школы-студии МХАТ. Должность замглавы столичного Депкультуры Ошарин занял в 2018 году.