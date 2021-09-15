РИАМО - 15 сен. Два новых центра рассеянного склероза и нейроиммунологических заболеваний начали работать в Подмосковье – в Одинцовской больнице и Московской областной больнице им. проф. В.Н. Розанова в Пушкине. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Работу центров будет курировать головной центр рассеянного склероза, который на прошлой неделе открылся в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.
По ее словам, открытие новых центров сделает медпомощь более доступной для 6 тыс. жителей области с рассеянным склерозом.
Центр в Одинцове будет принимать пациентов с нейроиммунологическими заболеваниями из Одинцовского, Наро-Фоминского, Можайского городских округов, Власихи, Краснознаменска и Молодежного.
В Пушкине будет вестись прием пациентов из Сергиево-Посадского, Пушкинского городских округов, а также Королева, Мытищ, Щелкова и Фрязина.
Московская область является вторым субъектом в стране, где реализуется данный проект. Он позволит пациентам находиться под постоянным и динамическим наблюдением у одного и того же специалиста. Таким образом, врач будет знать историю болезни и регулярно корректировать назначения в зависимости от состояния больного. Для удобства пациентов и специалистов в центрах предусмотрен дневной стационар, а также есть предварительная запись.
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