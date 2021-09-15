РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 сен. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил сотрудников Балашихинского роддома, расположенного в микрорайоне Саввино, с 5-летним юбилеем, сообщает пресс-центр Мособлдумы.

Балашихинский роддом-уникальное учреждение здравоохранения в регионе. В него входит множество специальных и редких отделений: патологии беременности, реанимации и интенсивной терапии новорожденных, лучевой диагностики. В 2020 году роддом был перепрофилирован для приема и лечения пациентов с Covid-19. Для них было оборудовано 400 коек. За весь период работы роддома, как инфекционного отделения, через стационар прошло более 5 тыс. пациентов.

«На сегодняшний день здесь трудятся более 300 сотрудников, из которых 80 – врачи-специалисты. За 5 лет здесь родилось более 11 тыс. детей, успешно выполнили около 5 тыс. операций разных уровней сложности. Сегодня роддом обслуживает свыше 274 тыс. человек», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что это медучреждение важно и необходимо не только для жителей Балашихи, но и ближайших городских округов, в том числе Реутова.

Спикер Мособлдумы также поблагодарил коллектив роддома за самоотверженный труд, за то, что они защищают здоровье граждан и помогают появиться на свет малышам.

«Руководство Подмосковья - губернатор, областная Дума уделяют особое внимание развитию сферы. А условия труда медицинских работников всегда будет в числе приоритетов нашей деятельности», - подчеркнул Брынцалов.

В Подмосковье реализуется программа «Земский доктор», есть стимулирующие выплаты. Еще одна мера поддержки – социальная ипотека. Более 1,2 тыс. медработников уже смогли получить сертификаты на приобретение собственного жилья.

В регионе принят закон, благодаря которому врачи могут получить землю для строительства дома. Закон направлен на сохранение высококвалифицированных кадров в регионе и помощь в решении жилищного вопроса.

«Благодаря мерам поддержки, которые сегодня существуют в Подмосковье, за 5 лет к нам приехало работать более 5 тыс. специалистов», - заключил Брынцалов.