РИАМО - 15 сен. В Московской области расположено 1023 почтовых отделения, в которых работает более 13 тыс. сотрудников. Ежемесячно услугами почты пользуются свыше 2 млн человек. Отделения «Почты России» играют значительную роль в жизни людей, поэтому их необходимо развивать и насыщать новыми сервисами и функциями - в том числе в области соцзащиты и даже телемедицины.

Член Общественной палаты Московской области, член регионального штаба общественной поддержки «Единой России» Евгений Мартынов рассказал, что ранее в регионе был проведен мониторинг, в ходе которого выявили почти полтысячи отделений, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Поэтому оперативно было заключено соглашение между правительством и «Почтой России», в рамках которого стартовала реализация ряда совместных мероприятий, в том числе реконструкция почтовых отделений.

«Почтой пользуются сотни и тысячи человек ежедневно: теперь здесь можно не только отправить письмо или посылку, но и оплатить ЖКХ, получить иные услуги, список которых постоянно обновляется. Поэтому важно, чтобы посетителям было удобно, комфортно, особенно маломобильным гражданам, и понятно, куда идти, где и что получать», - прокомментировал Евгений Мартынов.

Он рассказал, что на сегодняшний день треть всех отделений уже приведена в соответствие с современными требованиями, а масштабная программа по модернизации отделений почтовой связи продолжается.

Также Евгений Мартынов отметил важность реконструкции подразделений «Почты России» на сельских территориях: почтовые отделения там являются почти центром жизни.

«Люди приходят туда не только за услугами, которые, тем не менее, должны соответствовать всем стандартам, но и за общением. Поэтому особенно важно расширять спектр предлагаемых услуг, в которых может входить и диспансеризация, и функции соцзащиты, и даже телемедицина. Поэтому качество оказываемых услуг, технологии, форма и содержание отделений должны быть полностью модернизированы, к чему Московская область и стремится», - заключил Евгений Мартынов.

В народной программе «Единой России» отдельной строчкой записано развитие «Почты России», ее региональных сельских отделений. Задача фракции после выборов при формировании бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов – выделить на реализацию этих планов отдельную строчку в федеральном бюджете.

Предложение представителей «Единой России» о расширении возможностей «Почты России» на селе президент РФ Владимир Путин поддержал на встрече с представителями партии 22 августа. Оно также вошло в предложения съезда «Единой России». Владимир Путин поручил предусмотреть ресурсы на обновление почтовых отделений, чтобы они могли вести доставку лекарств и продуктов, предоставлять справки и выписки с Единого портала госуслуг, отправлять в МФЦ необходимые документы и оказывать другие услуги, необходимые людям.