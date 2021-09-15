РИАМО - 15 сен. В Московской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности с 21 часа 16 сентября до 7 часов 17 сентября из-за заморозков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» - это третий уровень погодной опасности. Он означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Водителям во время заморозков следует двигаться со сниженной скоростью и строго соблюдать правила дорожного движения. На дороге лучше отказаться от лишних перестроений и обгонов.

Пешеходам же нужно быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. В непогоду ориентироваться на местности становится тяжелее.

Из-за надвигающегося похолодания подмосковные власти сообщили о старте отопительного сезона в регионе. В первую очередь тепло подается на социально значимые объекты - в школы, поликлиники, больницы и детсады.

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