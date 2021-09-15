РИАМО - 15 сен. Адвокат Александр Добровинский рассказал, что актер Михаил Ефремов может приносить пользу обществу, собирая велосипедные цепи. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Насколько мне известно, он любит заниматься сборкой велосипедной цепи. Как по мне, это очень полезная для общества деятельность, которая будет востребована», — сказал Добровинский.

Правозащитник напомнил, что сейчас артист испытывает психологические проблемы. Есть информация, что у него наблюдается раздвоение личности.

В среду кассационный суд оставил приговор актеру Михаилу Ефремову без изменений. Артист проведет в колонии 7,5 года.

В начале июня 2020 года джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Впоследствии в организме Ефремова обнаружили следы алкоголя и наркотиков.