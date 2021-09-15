РИАМО – 15 сен. Выпуск «зеленых» облигаций Москвы (74-й выпуск государственных облигаций города) 15 сентября 2021 года включен в информационную часть списка ценных бумаг Люксембургской биржи, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Люксембургская биржа является ведущей биржевой площадкой мира для облигаций устойчивого развития.

«Зеленые» облигации Москвы – это первые выпущенные в России «зеленые» облигации, которые были включены в список ценных бумаг Люксембургской биржи. Включение означает, что информация о «зеленых» облигациях Москвы и в целом о городе Москве как эмитенте высоконадежных ценных бумаг теперь доступна финансовым организациям всего мира в принятом среди инвесторов формате», - сказал Ефимов.

Средства от выпуска «зеленых» облигаций Москвы направляются на реализацию приоритетных проектов города, обеспечивающих снижение выбросов загрязняющих веществ и парникового газа (СО2) от автотранспорта, - замену автобусного парка на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро.

«Зеленые» облигации Москвы соответствуют и методологии ВЭБ.РФ, и методологии Международной ассоциации рынков капитала, которая включила наши облигации в реестр финансовых инструментов устойчивого развития. Теперь «зеленые» облигации Москвы дополнительно включены в список ценных бумаг Люксембургской биржи, которая является самой «зеленой» в Европе», - добавила заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева.