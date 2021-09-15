РИАМО - 15 сен. В столичную прокуратуру поступило дело для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения в отношении 19-летней Валерии Башкировой, сбившей трех детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Девушка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Резонансное ДТП произошло 16 июля 2021 года. Девушка на своем автомобиле Mazda ехала по улице Авиаторов.

На пешеходном переходе она сбила трех маленьких детей, двое из которых потом скончались в больнице.

Ранее суд продлил арест Башкировой до 16 октября.