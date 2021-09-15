РИАМО – 15 сен. Собственник участка бывшей промзоны «Бережковская набережная» намерен заключить с правительством Москвы договор о комплексном развитии этой территории, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Планируется, что общий объем инвестиций в проект превысит 150 млрд рублей, а ожидаемый бюджетный эффект составит 4,3 млрд рублей в год. Более того, инвестор планирует провести международный конкурс по разработке архитектурного облика этой территории с участием российских и западных проектных бюро», - сказал заместитель мэра Москвы.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, общая площадь застройки превысит 660 тыс. кв. м.

«На бывшей территории промзоны в районе Дорогомилово инвестор возведет более 330 тысяч квадратных метров жилья для 4,6 тысячи человек», - добавил Прохоров.