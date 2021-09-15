РИАМО - 15 сен. Здание автовокзала «Мострансавто» в Клину вошло в список первоочередных объектов, в которых проведут работы по реновации, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Первый этап обновления автовокзала включил в себя ремонт входной группы, замену тротуарной плитки и бордюрного камня. Также в здании установили новое освещение, произвели замену расписания на электронные табло, а в зале ожидания поставили новые сидения.

К 1 октября на автовокзале установят новую вывеску.

Всего в программу реновации вошли 14 автовокзалов и автостанций. Работы по обновлению зданий проводятся по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Полное завершение работ запланировано на 2022 год.