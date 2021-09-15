РИАМО - 15 сен. На сегодняшний день тепло дали в более 50% жилых домов и более 60% соцобъектов столицы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что отопительный сезон начался в городе по указу мэра Москвы Сергея Собянина с 13 сентября.

Обычно включение отопление в городе занимает 5 дней. Тепловые сети заранее подготовили, были проведены гидравлические испытания. Ненадежные участки отремонтировали.

Дата старта отопительного сезона в Москве оказалась самой ранней за минувшие 20 лет.

Ранее синоптики сообщали, что с каждым днем в Москве становится все холоднее, а температура соответствует началу октября. В начале следующей недели в Московском регионе ожидаются сильные дожди.

Отопительный сезон осенью–2021: когда дадут тепло и куда обращаться, если батареи холодные>>