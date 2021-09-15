РИАМО - 15 сен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что уход главы государства на самоизоляцию не привел к изменениям в его работе, сообщает Федеральное агентство новостей.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что президент здоров. По словам Пескова, Путин сдает все нужные тесты.

«Это никоим образом не приводит к сужению его круга общения и к замедлению темпа его рабочего графика. По сути это ничего не меняет», — сказал Песков.

Ранее Путин сообщил, что должен уйти на самоизоляцию из-за выявленных случаев Covid-19 в его окружении.