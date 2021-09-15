РИАМО - 15 сен. Благодаря реализации президентской программы социальной газификации в Подмосковье перемены почувствуют почти 300 тыс. жителей. Программу завершат максимум за 2 года, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о темпах реализации программы на совещании в формате видеоконференцсвязи под руководством зампреда правительства РФ Александра Новака.

«Инициатива партии «Единая Россия» по подведению газа без привлечения средств граждан к домовладениям в уже газифицированных населенных пунктах была поддержана президентом России (Владимиром Путиным – ред.). Московская область – крупнейший регион, где более 100 тыс. потенциальных домовладений по газификации. Ведется большая работа», – сказал Новак.

До конца года в Московской области газ получат 40 тыс. домовладений, что составляет треть от запланированного объема. В зависимости от выбора газового оборудования можно заключить комплексный договор по одному из пакетов: «Социальный», «Стандарт», «Максимум». Заключить договор можно почти в 700 местах – офисах «Мособлгаза», «Мособлэнерго», МФЦ. Дополнительно открыты 8 стационарных и 12 мобильных пунктов для удобства жителей.

Инициативы

Во время совещания Андрей Воробьев сделал ряд предложений.

«Первая просьба – важно получить доступ к частным газопроводам, нормативно определить компенсацию или право получать газ для домовладений. Вторая – это прокладка самого газопровода. По территории лесного массива, культурного наследия газ мы провести не сможем. Необходимо законодательное регулирование», – отметил губернатор.

Он добавил, что еще один вопрос – безопасность газового оборудования, его обслуживания.

«В 2006-м из законодательства были исключены мероприятия по обеспечению безопасности. Мы просим вернуть норму или рассмотреть возможность установления датчиков – сигнальных или перекрывающих поступление газа в случае несанкционированного открытия клапана, плиты, утечки», – подчеркнул Воробьев.

Зампред правительства РФ Александр Новак и секретарь Генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак поддержали инициативы. Они отметили, что эти предложения необходимо выносить уже на осеннюю сессию Госдумы. Турчак обратил внимание на опыт Подмосковья по организации работы мобильных офисов.

«Это экономит людям силы и время. Хочу призвать все регионы брать этот опыт на вооружение. Нужно вести широкую информационную работу на местах, индивидуально подходить к каждой семье, которая хочет газифицироваться», – подчеркнул Турчак.