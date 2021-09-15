РИАМО - 15 сен. Суд отправил под арест 8 организаторов подпольного казино в подмосковном Одинцове, 2 участников нелегального бизнеса отправил под домашний арест, а еще 8 отпустили под подписку о невыезде, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

В СКР полагают, что подозреваемые для проведения азартных игр нашли помещения на территории Одинцовского городского округа. Там они установили более 40 игровых автоматов, 8 покерных столов и столов для игры в рулетку.

Правоохранители изъяли документацию, игровое оборудование, ноутбуки, мобильные телефоны. Также они допросили свидетелей и подозреваемых, а еще провели очные ставки. Назначены компьютерно-техническая и планируется назначение технико-криминалистической экспертизы.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УЭБиПК МВД России по Одинцовскому городскому округу.

Расследование уголовного дела продолжается.