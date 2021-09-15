РИАМО - 15 сен. В Подмосковье завершился школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии. В нем принимали участие и учащиеся из Электростали, об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Во Всероссийской олимпиаде школьников по экологии могут участвовать учащиеся 5-11 классов. На первом, школьном, этапе главная цель соревнования - не выявить лучших знатоков предмета, а привить детям интерес к этой науке. Поэтому многие задания не требуют каких-то особых знаний, для их выполнения важны внимательность и смекалка.

По итогам школьного этапа определят победителей и призеров. Они получат электронные грамоты. Тех, кто успешно справится с заданиями для 7-11 классов, пригласят на следующий (муниципальный) этап.

Подробнее узнать о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в Московской области можно на сайте: https://olympmo.ru/vos-sch-2021-2022.html.