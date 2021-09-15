РИАМО - 15 сен. За минувшие сутки в Подмосковье после коронавируса выздоровели еще 887 человек. С начала пандемии число выздоровевших в регионе составило 378 885 человек, сообщается на сайте Минздрава области по ситуации с Covid-19.

Также за сутки в Подмосковье выявили 790 новых случаев заражения, жертвами инфекции за это время стали 9 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 432 964 случая Covid-19, спасти не удалось 7 993 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Местным жителям рекомендуют при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>