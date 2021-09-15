РИАМО - 15 сен. Столичная Градостроительно-земельная комиссия одобрила выставление на торги земельного участка №87 в п. Роговское, д. Бунчиха для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

На торги планируют выставить участок площадью порядка 0,22 га. На нем можно возвести дом площадью 876 кв. м.

С победителем торгов заключат договор аренды участка сроком на 2 года 6 месяцев.

На данный момент земля свободна от застройки.