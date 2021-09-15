РИАМО - 15 сен. За прошедшие сутки в Подмосковье подтвердили 790 случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в регионе выявлено 432 964 случая заражения, сообщается на сайте Минздрава области по ситуации с Covid-19.

Сделать прививку от коронавируса в Подмосковье можно бесплатно. Вакцинироваться могут все желающие старше 18 лет. С начала прививочной кампании регион получил свыше 4 млн доз вакцины от Covid-19.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Также в Московской области сейчас идет массовая вакцинация населения от гриппа.

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