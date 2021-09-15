РИАМО - 15 сен. По ночам 17 и 18 сентября в Подмосковье местами ожидаются заморозки до минус 2 градусов. В столице температура ночью не опустится ниже плюс 2 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Не исключено, что по области в низких местах в ночь на пятницу и на субботу могут быть отрицательные температуры воздуха, то есть это будут заморозки, и вероятность такого события велика», — сказала Позднякова.

Синоптик отметила, что в целом температура воздуха в области не опустится ниже плюс 2 градусов. Это связано с довольно плотным ветром, который ожидается в эти дни, а также облачностью. По словам Поздняковой, не следует ожидать ясного неба по ночам 17 и 18 сентября и такие условия не способствуют сильному понижению температуры до отрицательных значений.

Как правило, первые заморозки в Подмосковье происходят в Черустях, Клину и Истре.

Синоптик добавила, что в этот период температура в Москве не будет не ниже плюс 2 – плюс 3 градусов.

Позднякова отметила, что сейчас регион будет находиться на пике холодной погоды, далее синоптики ожидают потепление. Так, на следующей недели показатели температуры будут немного выше, чем на этой, а ночи станут несколько теплее. ​

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