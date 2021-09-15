РИАМО - 15 сен. Школу на 825 мест планируют возвести в Чехове на улице Московской. Строительство хотят завершить в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Площадь новой школы - более 13,6 тыс. кв. м. В здании будут расположены учебные кабинеты и помещения для внеурочной деятельности, занятий спортом и творчеством. Прилегающую к школе территорию благоустроят.

Возведение объекта пройдет в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и будет профинансировано за счет средств бюджета Московской области и городского округа Чехов.

Контракт на выполнение работ уже заключен с компанией-застройщиком «Воздвижение». Объект планируют полностью достроить в 2023 году.