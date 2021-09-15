РИАМО - 15 сен. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту дорожного конфликта, который произошел на 98-м км автодороги М-2 «Крым», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Дело возбудили по ст. 116 УК РФ (побои).

Ранее в полицию поступило заявление от 39-летней жительницы городского округа Руза. Женщина рассказала, что трассе М-2 «Крым» в Серпухове у нее произошел конфликт с водителем грузовика.

По ее словам, водитель большегруза разбил лобовое стекло ее машины. Однако в полицию также обратился и второй участник конфликта – водитель грузового авто.

Мужчина рассказал, что женщина его оскорбляла, нецензурно выражалась. Кроме того, она вместе со своим спутником угрожала ему предметом, похожим на пистолет, и топором.

Еще водитель грузовика обратился в местное медучреждение с травмами, предположительно полученными из-за распыления газового баллончика.