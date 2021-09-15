РИАМО - 15 сен. В 13 городских округах Московской области разместили билборды «Фермеры Подмосковья в лицах», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Для фермеров – это еще одна дополнительная возможность реализации продукции собственного производства», - сказал глава Минсельхозпрода Московской области Сергей Воскресенский.

Он также рассказал, что с помощью билбордов местные фермеры поучаствовали в кампании поддержки отечественных продуктов.

Билборды «Фермеры Подмосковья в лицах» разместили на 14 рекламных конструкциях в 13 городских округах. В ближайшее время к проекту присоединятся еще 10 округов Московской области.

Сейчас билборды размещены в Рузском, Волоколамском округах, Шатуре, Серпухове, Орехово-Зуевском, Раменском округах, Чехове, Луховицах, Истре, Подольске, Ленинском, Богородском округах и Егорьевске.