РИАМО - 15 сен. В Центре амбулаторной онкологической помощи городской клинической больницы им. С.П. Боткина завершили капитальный ремонт, он готов к открытию, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В среду мэр столицы Сергей Собянин посетил корпус №28. Капитальный ремонт этого корпуса был начат в июне 2020 г. и завершен в сентябре 2021 г. В сентябре также закончили ремонт корпусов №7 (хирургический) и №8 (пищеблок).

«Мы продолжаем модернизацию крупнейшей в городе Боткинской больницы. Часть проектов уже реализована. Недавно завершили реконструкцию еще 3 корпусов, в одном из которых откроется Центр амбулаторной онкологической помощи. В Боткинской больнице созданы все условия для того, чтобы она в полном объеме могла выполнять функции многопрофильного онкологического центра», – сказал градоначальник.

В рамках работ корпус практически полностью перестроили. Там провели усиление конструкций и утепление фасада, отремонтировали крышу, заменили инженерные коммуникации, плиты перекрытия, внутренние перегородки, а также стяжки пола, дверные и оконные блоки.

В корпусе создали безбарьерную среду для маломобильных граждан: установлены подъемная платформа, пандусы и поручни, а внутри здания обеспечена четкая логистика.

В пятиэтажном здании площадью 3,7 тыс. кв. м будет открыт Центр амбулаторной онкопомощи для жителей Западного округа. Мощности позволяют принимать вдвое больше пациентов и проводить до 160 тыс. консультаций в год.

В центре будут проводить широкий спектр лечебных и диагностических процедур. В кабинетах узкопрофильных специалистов установили новейшее оборудование для проведения профильных осмотров. Также имеются телемедицинские системы для проведения онкологических консилиумов со специалистами других клиник.

Первых пациентов модернизированный центр примет 27 сентября. Он будет открыт ежедневно с 08:00 и до 20:00.