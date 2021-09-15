РИАМО - 15 сен. 4-летний мальчик выпал из окна с высоты четвертого этажа на юге столицы утром в среду, сообщается на официальном сайте ГУ Следственного комитета РФ по Москве.

Ребенок остался без присмотра взрослых на короткое время, забрался на подоконник и, продавив москитную сетку, выпал из окна. Мальчик был госпитализирован, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку по факту инцидента. После установления обстоятельств и причин произошедшего, будет принято процессуальное решение.

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