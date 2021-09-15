РИАМО - 15 сен. Заморозки ожидаются в Подмосковье в ночные и утренние часы 16-18 сентября. Температура воздуха может опуститься до минус 2-0 градусов, местами - до минус 4 градусов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В таких условиях водителям необходимо двигаться со сниженной скоростью и строго соблюдать правила дорожного движения. На дороге лучше отказаться от лишних перестроений и обгонов.

Пешеходам нужно быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. В непогоду ориентироваться на местности становится тяжелее.

Ранее подмосковные власти сообщили о старте отопительного сезона в регионе. В первую очередь тепло подается на социально значимые объекты - в школы, поликлиники, больницы и детсады.

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