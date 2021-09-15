РИАМО - 15 сен. В Волоколамском городском округе 41 водоем будет бороться за право благоустройства в 2022 году. Голосование началось на портале «Добродел», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В следующем году на территории Московской области очистят водоемы за счет областной программы «100 водоемов».

Для того, чтобы отдать свой голос на портале, на интерактивной карте нужно выбрать свой любимый водоем и проголосовать за пост во вкладке «Голосование». Затем нужно нажать кнопку «проголосовать» и авторизоваться через портал госуслуг для того, чтобы голос был засчитан.

Каждый житель может отдать свой голос только за 1 место.

Ранее в рамках областной программы «100 водоемов» в Волоколамском городском округе уже был приведен в порядок пруд на улице Академической.

«Также в рамках реализации национального проекта «Экология» на территории нашего округа до конца этой недели будет расчищен еще один пожарный пруд в селе Рюховское», - сообщил глава округа Михаил Сылка.