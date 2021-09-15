РИАМО - 15 сен. Новая трасса М-12 в Подмосковье позволит разгрузить Носовихинское и Горьковское шоссе, а также снизить транспортную нагрузку городов восточного направления региона, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В среду глава региона и председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко проверили ход подготовки к строительству М-12 «Москва – Казань» в Павлово-Посадском городском округе, а также пообщалось с жителями соседних деревень.

«Дорога стартует от МКАД и идет до Екатеринбурга. Сообщение становится скоростным, комфортным. Про Носовиху рассказывать не надо, Горьковская трасса тоже очень загруженная. Президентский проект (строительство М-12 - ред.) позволит разгрузить все восточное направление. Здесь проживает 2 млн человек. 6 муниципалитетов коснется эта дорога», - сказал Воробьев журналистам.

Он отметил, что в следующем году планируют сдать один участок дороги - от ЦКАД до Большой Бетонки, а в 2023 году - до МКАД.

М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» реализуется на территории Подмосковья в два этапа: участок от Москвы до А-108 «МБК» (ЦКАД) протяженностью 65,4 км и участок от А-108 «МБК» до границ Московской области протяженностью 11,6 км.

Запуск современной шестиполосной трассы позволит разгрузить Балашиху, Электросталь, Павловский Посад, Орехово-Зуево, снизить количество транзитного транспорта на М-7 «Волга». А также вдвое сократить время в пути от Павловского Посада до Железнодорожного, уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.