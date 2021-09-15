РИАМО - 15 сен. Со среды Московский зоопарк сократил время работы на час, посмотреть на животных можно с 09:00 до 19:00, при этом вход на территорию закрывается в 18:00, сообщает пресс-служба зоосада.

Режим работы изменился из-за того, что световой день стал короче.

Посмотреть на альпак, погладить козочек и поздороваться с бычком Гаврюшей в Детском зоопарке также можно с 9:00 до 19:00.

Несмотря на изменения, зоопарк продолжает ежедневную работу без выходных. Для удобного доступа посетителей, помимо главного, открыты дополнительные входы.

К посещению открыты все павильоны зоопарка, кроме Копытных Африки. Многие теплолюбивые животные все еще часто выходят гулять в уличные вольеры.