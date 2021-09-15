РИАМО - 15 сен. Шумозащитные экраны установят вдоль трассы М-12 «Москва – Казань» в Подмосковье на уровне населенных пунктов и в лесах для защиты животных, заявил председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.

В ходе рабочей поездки губернатор Московской области Андрей Воробьев и Вячеслав Петушенко проверили ход подготовки к строительству М-12 «Москва – Казань» в округе Павловский Посад, а также пообщалось с жителями деревни Грибанино. Они попросили об установке шумозащитных щитов.

«Предусмотрены экологические мероприятия не только там, где есть дома, но и в лесах. Это защита редких зверей», - сказал Петушенко журналистам.

Масштабный проект М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» реализуется на территории Подмосковья в два этапа: участок от Москвы до А-108 «МБК» (ЦКАД) протяженностью 65,4 км и участок от А-108 «МБК» до границ Московской области протяженностью 11,6 км.

В настоящее время ведется подготовка территории.

Запуск современной шестиполосной трассы позволит разгрузить Балашиху, Электросталь, Павловский Посад, Орехово-Зуевский округ, снизить количество транзитного транспорта на М-7 «Волга», в также вдвое сократить время в пути от Павловского Посада до Железнодорожного. Завершить работы планируют поэтапно - в 2022-2023 г.