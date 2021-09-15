РИАМО - 15 сен. Участки трассы М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» на территории Подмосковья уже готовят к строительству, можно рассчитывать на их досрочный запуск в 2022-2023 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Автомагистраль реализуется в Подмосковья в два этапа: участок от Москвы до А-108 «МБК» (ЦКАД) протяженностью 65,4 км и участок от А-108 «МБК» до границ Московской области протяженностью 11,6 км. Сейчас идет подготовка территории строительства.

«В следующем году будут сданы первые участки от Орехово-Зуева до ЦКАДа, а уже 2023 году можно будет долететь до МКАДа. <...> Строительную компанию мы знаем, ее отличительное качество — она, как правило, сдает (объекты - ред.) раньше обещанных сроков», — сказал Воробьев.

Как отметил генеральный директор ООО «Трансстроймеханизация» Владимир Медведев, на данный момент подготовительные работы ведут на 50-ти километрах: работает свыше 1 тыс. человек и более 500 единиц строительной техники.

«По поручению президента (окончание строительства - ред.) — это 2024 год, но фактически участок новой трассы от ЦКАДа до большой бетонки (Орехово-Зуево - ред.) мы собираемся запустить в 2022-м, а участок от МКАД до ЦКАД — в 2023 году, к началу осени», — подчеркнул председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.

Запуск современной шестиполосной трассы позволит разгрузить Балашиху, Электросталь, Павловский Посад и Орехово-Зуево. Также будет снижено количество транзитного транспорта на магистрали М-7 «Волга», в также вдвое уменьшится время в пути от Павловского Посада до Железнодорожного.

«В следующем году будут сданы первые участки от Орехово-Зуева до ЦКАДа, а уже 2023 году можно будет долететь до МКАДа. <...> Строительную компанию мы знаем, ее отличительное качество — она, как правило, сдает (объекты - ред.) раньше обещанных сроков», — сказал Воробьев.