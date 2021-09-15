РИАМО - 15 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко проверили ход подготовки к строительству трассы М-12 «Москва – Казань», передает корреспондент РИАМО.

Автотрасса М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» реализуется на территории Подмосковья в два этапа: участок от Москвы до А-108 «МБК» (ЦКАД) протяженностью 65,4 км и участок от А-108 «МБК» до границ Московской области протяженностью 11,6 км.

В настоящее время ведется подготовка территории к строительству.

«Президентский проект позволит разгрузить все восточное направление, здесь проживает 2 млн человек. <...> Мы сегодня проинспектировали эту работу, чтобы о ней рассказать», - сказал Воробьев журналистам по итогам осмотра.

Он отметил, что это очень важный проект для повышения качества жизни и развития экономики.

«Сообщение становится скоростным, комфортным. Есть альтернатива, ты можешь ехать по бесплатной трассе, может встать на платную трассу. Для нас каждый такой проект - это новый виток развития», - заключил Воробьев.

Запуск современной шестиполосной трассы позволит разгрузить Балашиху, Электросталь, Павловский Посад, Орехово-Зуево, а также снизить количество транзитного транспорта на трассе М-7 «Волга». Кроме того, новая дорога позволит вдвое сократить время в пути от Павловского Посада до Железнодорожного.