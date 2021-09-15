РИАМО - 15 сен. В доме №33 по ул. Чернышевского в Электростали полным ходом идет ремонт подъездов по губернаторской программе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уже оштукатурены стены и потолки, на пол положили плитку. После покрасочных работ будут заменены почтовые ящики.

Ранее в этом доме провели работы в рамках программы капитального ремонта МКД: был сделан ремонт фасада, чердака, балконных плит и козырьков над подъездами, также заменили входные двери в подъезды.

«Работы в подъездах еще продолжаются, поэтому убедительная просьба к жильцам дома отнестись к временным неудобствам с пониманием», — подчеркнули в пресс-службе.

Программа «Мой подъезд», в рамках которой ремонтируют подъезды в жилых домах Подмосковья на условиях софинансирования, стартовала в 2016 году.