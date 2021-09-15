РИАМО - 15 сен. Первые 500 счастливчиков среди вакцинированных от коронавирусной инфекции определили в России. Они получат по 100 тыс. рублей, сообщает «Российская газета».

Номера победивших сертификатов можно узнать в среду на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье».

Также новость доступна в личном кабинете на портале госуслуг. А те, у кого установлено мобильное приложение, получат push-уведомления о выигрыше.

Приз будет предоставляться на карту «Мир». Деньги на нее перечислят в течение полугода.

Всего определят 1 тыс. победителей. Следующих 500 счастливчиков определят 14 октября.

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