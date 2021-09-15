РИАМО - 15 сен. Открытие полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – для школьников Центрального федерального округа прошло 14 сентября в Подмосковье на территории парка «Патриот», сообщает пресс-служба организаторов.

В церемонии открытия принял участие заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков. Обращаясь к полуфиналистам, он отметил, что в президентскую платформу уже входят 26 самых разных проектов, но «Большая перемена» занимает особое место среди них.

«Конкурс «Большая перемена» – это самый массовый конкурс и самый необычный с точки зрения того, что вы придумываете его сами и создаете вместе с организаторами. 6 тыс. человек были выбраны из более чем 2,5 млн школьников, которые подали свои заявки в этом году на «Большую перемену». Многим из вас скоро предстоит поступать в вуз, но главный «университет» вы уже прошли в том смысле, что такого конкурса, более 400 человек на место, не будет ни в одном вузе страны», – сказал Сериков.

Он отметил, что впереди участников ждет много всего интересного, но самое главное с ними уже произошло – они попали в одну большую семью.

«Вы всегда будете вместе и с «Большой переменой», и с Росмолодежью, и с президентской платформой «Россия – страна возможностей». Мы вместе будем делать большие интересные проекты», – добавил Сериков.

В день открытия мотивационные встречи с полуфиналистами провели заслуженный мастер спорта по теннису, победительница турнира Большого шлема в одиночном разряде Анастасия Мыскина, директор департамента военно-патриотического воспитания главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Антон Кузнецов, председатель комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты РФ Наталья Кравченко, заместитель руководителя АНО «Российская система качества» (Роскачество) Юлия Михалева, финалист конкурса управленцев «Лидеры России-2019», эксперт в области инвестирования Анатолий Тюрников, директор по персоналу «Спортмастер», участница Всероссийского движения «Вдохновители» Анна Сиднякова и другие.

В полуфиналы Всероссийского конкурса «Большая перемена» вышли 6 тыс. учеников 9-11 классов из всех регионов страны. Полуфинал в Московской области пройдет в 3 смены.

По итогам всех полуфинальных испытаний будут отобраны 1,5 тыс. школьников, которые в ноябре поедут на финал конкурса в Международный детский центр «Артек». В финале они смогут побороться за главные призы «Большой перемены»: премии в размере 1 млн рублей на образование для 11-классников и 200 тыс. рублей для учеников 9-10 классов, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы.

Педагоги-наставники победителей получат по 150 тыс. рублей, а 30 лучших школ – по 2 млн рублей на развитие образовательной среды.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. В 2021 году участниками конкурса стали более 2,5 млн школьников и студентов колледжей.

Конкурс проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодежи. Партнеры конкурса – Сбербанк, Mail.ru Group, АНО «Национальные приоритеты», ГК «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», ГК «Роскосмос».