РИАМО - 15 сен. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил установить и проверить собственника общежития для мигрантов в селе Бужаниново Сергиево-Посадского округа, где изнасиловали и убили пенсионерку. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Поручение дано руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову.

Главе СК также нужно доложить об условиях предоставления мигрантам помещений и установить роль местных органов власти, в том числе и в разрешении возникших конфликтных ситуаций среди населения.

Кроме этого, Бастрыкин поручил проверить условия и дальнейшую занятость иностранцев, которых перевезли в другое общежитие. Дополнительно нужно будет выяснить сведения о возможных нарушениях трудовых прав местных жителей, которые сообщали СМИ.

Ход исполнения поручений поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее в поселке Бужаниново Сергиево‑Посадского округа задержали двоих граждан одного из соседних государств, обвиняемых в изнасиловании и убийстве 67-летней женщины. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился незамедлительно закрыть общежитие для мигрантов. Он также добавил, что к нарушителям порядка в регионе должны применять самые жесткие меры.