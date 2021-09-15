РИАМО - 15 сен. С начала текущего года свыше 100 тыс. туристов посетили подмосковный Зарайск, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Городской округ Зарайск на год старше Москвы, он располагается в южной части Подмосковья. Среди туристов, посещающих город, популярны такие достопримечательности, как самый маленький кремль в России, водонапорная башня и древнейший археологический памятник «Зарайская стоянка».

Кроме того, спросом у путешественников пользуются филиал Театрального музея им. Алексея Бахрушина и Мемориальный дом-музей первой в России женщины-скульптора Анны Голубкиной.

Все перечисленные объекты входят в региональные программы «Активное долголетие», «Зима в Подмосковье», «Лето в Подмосковье».

За весь прошлый год туристический поток Зарайска составил 155 тыс. человек.

С начала 2021 года Московскую область посетили более 8 млн туристов. Кроме Зарайска, гости Подмосковья посещали Сергиево-Посадский округ, Коломну, Клин и парк «Патриот» в Одинцовском округе.

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