РИАМО - 15 сен. Гендиректор компании, обслуживающей газовое оборудование в обрушившемся из-за взрыва доме в Ногинске, задержан по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Взрыв случился утром 8 сентября. Аварийно‑спасательные работы на месте ЧП завершили 9 сентября. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева семьи пострадавших получат денежные компенсации.

«Задержан генеральный директор специализированной компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме в Ногинске, в котором произошла утечка и хлопок газа, что привело к гибели 7 человек. Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Как выяснили следователи, с собственниками 2 квартир были заключены договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, однако мужчина не организовал соответствующее техобслуживание и не выявил неисправность оборудования. Это привело к утечке газа и последующему взрыву в одной из квартир.

В результате ЧП произошло полное обрушение первых 4-х этажей второго подъезда дома.

Всего в рамках уголовного дела провели 5 осмотров. В качестве потерпевших допросили 131 человека, в качестве свидетелей — 172 человека. Также назначено 19 различных судебных экспертиз. Кроме того, следователи провели 7 обысков и 8 выемок в газовых службах.

Опубликовано видео с места взрыва в доме в Ногинске>>