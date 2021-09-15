РИАМО - 15 сен. Открытие автомобильной связки Киевского и Калужского шоссе, а также нового выезда из поселения Московский к станции метро «Филатов Луг» позволят улучшить транспортное обслуживание 130 тыс. жителей новой Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Открытие новой дорожной связки между Киевским и Калужским шоссе не только разгрузит действующие магистрали, но и позволит организовать новые маршруты общественного транспорта. Благодаря этому улучшится транспортное обслуживание более 50 тыс. жителей прилегающих населенных пунктов», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что выезд из Московского к станции метро «Филатов Луг» также имеет важное значение для транспортного обслуживания местных жителей. Так, дорога упрощает путь до подземки для 80 тыс. человек. Жители Московского теперь могут экономить на дороге к метро до часа в день.

Две дороги в новой Москве открыли 14 сентября. Как отмечал мэр города Сергей Собянин, выезд из Московского имеет протяженность всего около 2 км, однако очень важен для местных жителей. Раньше в час пик они добирались до метро порядка 40 минут в объезд по Киевскому шоссе, сейчас прямая дорога занимает 7-10 минут.