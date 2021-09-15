РИАМО - 15 сен. Свыше 800 льготников Подмосковья воспользовались электронными талонами для бесплатного проезда в санатории Крыма туда и обратно. Талон могут оформить льготники, которые получили путевку, или те, кто направлен на лечение, рассказали в пресс-службе министерства социального развития Московской области.

Перевозку льготников в Крым производит транспортная компанией «Гранд Сервис Экспресс».

«Услугу можно получить на Региональном портале государственных и муниципальных услуг, а оформить бесплатный проезд можно в кассах поездов дальнего следования», – пояснили в пресс-службе.