РИАМО - 15 сен. В этом году в столице демонтировали 19 домов по программе реновации, с момента старта программы было демонтировано 59 жилых домов, сообщает пресс-служба московского Депстроя.

«Завершился демонтаж жилого дома по программе реновации в районе Коньково по адресу: ул. Введенского, д. 7. Жители сносимого дома получили новые квартиры с улучшенной отделкой в том же районе», - сказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

На этом участке впоследствии также построят жилой дом по столичной программе реновации.

Старые дома сносят за счет городского бюджета по технологии «умный снос». При демонтаже используют принципы безопасности, экологичности, максимальной переработки и повторного использования образующихся отходов.

Программу реновации запустили летом 2017 года. В нее включены дома первого периода индустриального домостроения, возведенные по типовым проектам в период с 1957 по 1968 год, а также аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов дома.